Os convocados do Benfica para enfrentar o Arsenal

O Benfica volta a enfrentar o Arsenal nessa quinta-feira para definir quem avançará para as oitavas de final da Europa League. O primeiro jogo teve empate por 1 a 1.

O jogo será realizado no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas, devido às restrições de viagens causadas pela pandemia e está marcado para as 17h55 (hora portuguesa).

O treinador Jorge Jesus conta com o retorno do atacante Gonçalo Ramos. Julian Weigl, que estava suspenso no empate contra o Farense, também volta.

Samaris não pôde ser inscrito na competição, mas viajou para estar presente com o grupo e seguir treinando. Lesionados, André Almeida e Jardel não viajaram e serão desfalques das Águias.

Os jovens João Ferreira, Morato e Tiago Araújo ficaram na capital portuguesa para trabalharem com o time B.

A lista de convocados: