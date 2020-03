Os convocados pela seleção vão desfalcar seus times?

Nesta sexta-feira (6), o técnico Tite convocou os jogadores que defenderão a seleção brasileira nos dois primeiros jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. As partidas serão disputadas nos dias 27 e 31 de março, contra Bolívia e Peru, respectivamente.

Dentre os jogadores convocados, sete atuam em clubes brasileiros. Como era de se esperar, o Flamengo foi o clube com mais atletas na lista, três ao todo - Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Além deles, Tite também chamou Dani Alves, do São Paulo, Éverton, do Grêmio, e os goleiros Ivan e Weverton, de Ponte Preta e Palmeiras, respectivamente.

Os jogos das eliminatórias são datas FIFA. Assim, as competições internacionais, como a Libertadores, não acontecerão neste período. Por outro lado, as competições nacionais não seguem esta determinação e as partidas seguem normalmente.

Portanto, os jogadores citados acima vão perder algumas partidas por seus respectivos clubes. A partida contra a Bolívia será disputada no dia 27 de março, uma sexta-feira. Os atletas devem se apresentar à seleção brasileira após os jogos do fim de semana (21 e 22/03).

Com isso, a única certeza de desfalque fica por conta de Éverton, do Grêmio, fora da partida contra o Ypiranga (25/03).

Além disso, todos os clubes envolvidos com a convocação vão entrar em campo do dia 01/04, um dia depois da segunda partida do Brasil nas eliminatórias, contra o Peru. Assim, por conta do desgaste da partida e das viagens, a tendência é que os atletas em questão sejam poupados, mas, existe a possibilidade de que entrem em campo.

Veja a lista completa dos jogos que os convocados podem perder

Bangu x Flamengo - 23/03 - Carioca

Flamengo x Boavista - 01/04 - Carioca

Grêmio x Ypiranga - 25/03 - Gaúcho

Novo Hamburgo x Grêmio - 01/04 - Gaúcho

Guarani x São Paulo - 01/04 - Paulista

Mirassol x Ponte Preta - 01/04 - Paulista

Palmeiras x Água Santa - 01/04 - Paulista