"Os craques agora são os que salvam vidas"

Junto com seu irmão Rafinha, Thiago é um dos que lançaram campanhas para ajudar os mais desfavorecidos nessa crise de coronavírus. Eles também aproveitam a parada do futebol para darem entrevistas e deixarem mensagens de muito valor.

"Nós inventamos a palavra craque em referência ao futebol, mas é tão vazio chamar assim agora os atletas, quando há pessoas que são craques que estão salvando vidas agora... Eu transfiro esse elogio para aqueles que estão lutando nesta situação ", disse o jogador em entrevista a 'Europa Press'.

Ele não acha que o futebol agora é algo a ser tratado como prioridade: "Estamos falando de uma questão vital. Sinto falta do vestiário, da competição, do futebol, mas para mim isso não é vital. No momento, é que minha família, amigos e todos estejam bem", disse ele.

"O futebol é uma necessidade de lazer que tivemos ao longo dos anos, e que existe há anos. Sempre tivemos essa necessidade de preencher esse espaço e parecia que era a coisa mais importante do mundo. Agora, perdeu peso devido à situação em que vivemos", disse Thiago.