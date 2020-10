Os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana

Os 32 times classificados para a segunda fase da Copa Sul-Americana já conhecem seus próximos adversários. O sorteio foi realizado nesta sexta-feira pela Conmebol.

Dentre eles, estão os três brasileiros que continuam vivos na segunda maior competição da América do Sul: Vasco da Gama, São Paulo e Bahia.

Os duelos das oitavas de final serão entre o vencedor do jogo 1 contra o vencedor do jogo 16, o vencedor do jogo 2 contra o vencedor do jogos 15 e assim por diante.

Os confrontos da segunda fase da Sul-Americana: