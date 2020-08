Os duelos das quartas de final da Champions League 2019-20

Oito equipes seguem vivas na luta pelo título da principal competição do futebol europeu. Em um ano atípico, a Champions League finalmente avança para as quartas de final.

Nos quatro duelos adiados pela pandemia, Bayern de Munique, Barcelona, Lyon e Manchester City se uniram aos já classificados RB Leipzig, Atlético de Madrid, Atalanta e PSG. Todos já sabem quem será o próximo adversário, além dos dias e locais dos duelos.

De um lado do chaveamento, Manchester City e Olympique de Lyon se enfrentarão para definir quem encara na semifinal o vencedor de Bayern de Munique e Barcelona. Do outro, apenas dois times avançarão das partidas que entre RB Leipzig e Atlético e entre Atalanta e PSG.

Todos os jogos serão realizados em Lisboa. Na próxima quarta-feira, Atalanta e PSG se encontrarão no Estádio da Luz. Na quinta-feira, o RB Leipzig encara o Atlético de Madrid no Estádio José Alvalade.

A sexta-feira será o dia do jogo entre Barcelona e Bayern de Munique no Estádio da Luz. No sábado, Manchester City e Olympique de Lyon no José Alvalade.

A grande final da Champions League está marcada para o domingo, 23 de agosto, no Estádio da Luz.