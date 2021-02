Os desafios do Atlético-MG para contratar Nacho Fernández, do River Plate

O Atlético-MG já iniciou sua preparação para a próxima temporada, antes mesmo do encerramento da atual. Ofensivo no mercado, o Galo segue tentando a contratação de Nacho Fernández, do River Plate.

Hulk e Dodô já são dois reforços certos para o Atlético-MG para a temporada 2021, e podem ver o elenco do Galo aumentar ainda mais. Mesmo tratando as negociações com certa cautela, o time mineiro tem sinais positivos para a contratação do meia Nacho Fernández.

Multicampeão pelo River Plate, Nacho estaria disposto a deixar o time argentino, podendo ter o Brasil como destino para a próxima temporada, pelo menos foi isso que seu treinador, Marcelo Gallardo, disse em entrevista coletiva.

“Nacho Fernandez tem uma proposta do Brasil, que ele está avaliando. Ele tem desejo de sair, já teve oportunidade antes. Se ele tem desejo de sair, e os clubes se colocam em acordo, Nacho será um dos jogadores que deixará o clube”, disse o treinador.

Com Nacho interessado e o Galo também, a complicação nas negociações fica por parte da questão financeira. Segundo o jornal O Globo, a multa rescisória do jogador é de US$ 10 milhões e, a partir de junho de 2021, o valor cai para US$ 7 milhões.

A proposta sinalizada pelo Galo, porém, é de cerca de U$ 6,5 milhões, segundo o jornal argentino Olé. A título de comparação, em 2020 o Internacional ofereceu US$ 9 milhões ao River Plate para ter o jogador e viu sua proposta ser negada pelo clube.

À época das negociações do Internacional, o diretor de futebol colorado era Rodrigo Caetano, que hoje está no Atlético-MG e volta a se interessar pelo jogador de 21 anos. “Qualifico ele, nos últimos três anos, como um dos jogadores de maior referência técnica. Minha admiração pelo futebol dele e até por ele próprio, porque já falei algumas vezes, é imensa. Nosso treinador da mesma forma”, disse.

No entanto, o próprio diretor admite que a negociação é complexa, e que ainda não há qualquer acerto para a chegada de Nacho. “A gente está longe de ter uma situação concretizada. São negociações difíceis, e às vezes as pessoas colocam com uma facilidade que às vezes nos causa estranheza. É minha obrigação fazer contatos, consultas, tentar ver a viabilidade de cada uma dessas operações”.

No River Plate desde 2016, Nacho foi campeão da Libertadores com o time em 2018, vice em 2019 e semifinalista nesta temporada. Além disso, tem dois títulos de Recopa Sul-Americana, três Copas Argentinas e uma Supercopa da Argentina.