Os desfalques de PSG e Barcelona para as oitavas da Liga dos Campeões

As oitavas de final da Liga dos Campeões terão início neste mês de fevereiro com grandes clássicos do futebol mundial. E como não poderia ser diferente, o confronto mais esperado fica por conta do duelo entre o PSG, de Neymar e Mbappé, e o Barcelona, de Lionel Messi.

Os confrontos, que acontecem nos dias 17 de fevereiro, na Espanha, e 10 de março, na França, terão alguns ingredientes especiais que prometem apimentar ainda mais as partidas, como o reencontro de Neymar com o Barcelona, seu ex-clube, e com Lionel Messi, seu amigo pessoal e rival pelo posto de melhor jogador do mundo.

Além disso, o duelo também acontece no momento em que o nome do camisa 10 argentino é bastante especulado para reforçar o PSG na próxima temporada.

Messi está em seu último ano de contrato com o Barcelona e poderá deixar a Catalunha de graça ao final do vínculo. A partir disso, o clube de Paris aparece como um dos favoritos para ficar com o seis vezes melhor do mundo, pelo projeto ambicioso, pelo poderio financeiro e, claro, pela presença de Neymar, que negocia sua renovação de contrato com os franceses.

Mas quais são os desfalques de PSG e Barcelona para as oitavas de final da Liga dos Campeões?

PSG

O primeiro grande desfalque confirmado para o PSG na partida de ida, no dia 17 de fevereiro, no Camp Nou, é Angel Di Maria.

O argentino sofreu uma lesão no fêmur da coxa direita durante clássico contra o Olympique de Marseille, no último domingo (7), e foi confirmado como ausência para a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A informação foi passada pelo treinador Mauricio Pochettino em entrevista coletiva.

"O fato de não ter Di Maria em Barcelona não nos obriga a ir além da nossa ideia principal. Vamos encontrar as melhores soluções", confirmou o técnico do Paris.

Até o confronto contra o Barça, o PSG irá enfrentar o Caen, pela Copa da França, e o Nice, pela Ligue 1. Para essas partidas, Keylor Navas, com problema no adutor, e Marco Verratti, que sofreu uma pancada na costela contra o OM, também podem ser ausências, assim como Mauro Icardi, com lesão na coxa direita. Mesmo assim, os três serão reavaliados e podem reforçar o PSG contra o Barcelona.

Por outro lado, Diallo está recuperado da Covid-19 e já está à disposição de Pochettino. Ander Herrera também participou das atividades normalmente após se recuperar de uma pequena lesão muscular.

Barcelona

Do outro lado, o Barça ainda não poderá contar com o capitão Gerard Piqué, que sofreu uma entorse no ligamento lateral interno do joelho no final do ano passado, e com Ansu Fati, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo no último mês de novembro.

O técnico Ronald Koeman também perdeu nos útlimos dias os laterais Sergi Roberto e Sergiño Dest, e o zagueiro Ronald Araújo. O trio será reavaliado e segue como dúvida para o confronto contra o PSG.