Os desfalques de PSG e Barcelona para as oitavas da Liga dos Campeões

A segunda rodada das oitavas de final da Liga dos Campeões acontecem nesta semana com grandes clássicos do futebol mundial. E como não poderia ser diferente, um dos confrontos mais esperados fica por conta do duelo entre o PSG, de Mbappé, e o Barcelona, de Lionel Messi .

A partida de ida, disputada no dia 17 de fevereiro, no Camp Nou, na Espanha, terminou com passeio e goleada do PSG, um 4 a 1 com direito a hat-trick do jovem atacante francês, que mais uma vez deu show diante do seis vezes melhor do mundo. Agora,o jogo de volta acontece nesta quarta-feira (10), no Parc des Princes, na França.

Para se classificar, o Barcelona terá que conseguir realizar mais um milagre diante do Paris, algo parecido com o que aconteceu em 2017. E para isso, a torcida Blaugrana espera ver um Messi inspirado dentro de campo. Obviamente a missão não é nada fácil, mas, pelo menos, o Barça ainda poderá comemorara a ausência de Neymar, que será desfalque novamente.

Além disso, o duelo também acontece no momento em que o nome do camisa 10 argentino é bastante especulado para reforçar o PSG na próxima temporada.

Messi está em seu último ano de contrato com o Barcelona e poderá deixar a Catalunha de graça ao final do vínculo. A partir disso, o clube de Paris aparece como um dos favoritos para ficar com o seis vezes melhor do mundo, por conta de seu projeto ambicioso, seu poderio financeiro e, claro, pela presença de Neymar , que negocia sua renovação de contrato com os franceses.

Mas quais são os desfalques de PSG e Barcelona para as oitavas de final da Liga dos Campeões?

Paris Saint-Germain

O principal desfalque do PSG para a partida será novamente Neymar. O camisa 10 sofreu uma lesão na virilha no último dia 10 de abril, em confronto contra o Caen, pela Copa da França. Conforme divulgado pelo clube francês, a expectativa era de um retorno em até quatro semanas, porém, o craque brasileiro segue se recuperando e não estará em campo nesta quarta-feira (10).

"Neymar realizou parte dos treinos com o time na semana passada e vai continuar o seu trabalho de recuperação individual. Uma nova avaliação será feita nos próximos dias", declarou o PSG nesta terça (09).

Além de Neymar, o PSG terá outras baixas para o duelo desta quarta. Juan Bernat, lesionado, e Moise Kean, que contraiu a Covid-19, seguem fora de combate. Já Di Maria, que foi ausência na primeira partida com uma lesão no fêmur da coxa direita, já está recuperado e entrou na lista do treinador Mauricio Pochettino.

Barcelona

Do outro lado, o Barcelona também terá alguns desfalques importantes para a partida: Ansu Fati, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo no último mês de novembro, Philippe Coutinho, que deve retornar apenas em abril com lesão no menisco do joelho esquerdo, e Sergi Roberto seguem ausentes.

Já o zagueiro Gerar Piqué, com um problema no joelho, ficou de fora. Na primeira partida contra o PSG, ele foi titular para a surpresa de muitos, antecipando sua volta aos gramados. No último sábado (06), contra o Osasuna, ele não foi a campo para tratar da lesão.

Além de Piqué, o zagueiro Ronald Araújo também era dúvida e não foi relacionado. Já Pijanic, que também se recuperava de lesão, ficou no banco de reservas contra o Osasuna e foi convocado para esta quarta-feira.