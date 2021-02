Os desfalques do Flamengo para a 'decisão' contra o São Paulo

O Flamengo encara o São Paulo nesta quinta-feira (25) e precisa da vitória para não depender de outros resultados para conquistar o título do Brasileirão. Mas apesar do momento de euforia, jogadores importantes como Gabigol, Rodrigo Caio, Diego e Willian Arão apresentaram problemas físicos e preocuparam a torcida Rubro-Negra para a decisão que vale o bicampeonato brasileiro.

Gabigol foi decisivo como sempre contra o Internacional e marcou o gol que deu a vitória e a liderança do Brasileirão para o Flamengo. Porém, no segundo tempo da ‘final antecipada’, o atacante pediu para ser substituído, algo extremamente raro, principalmente para alguém que declaradamente não gosta de ficar no banco de reservas. Contudo, o camisa 9 não deve ser problema para a decisão contra o São Paulo.

Gabigol sentiu apenas um mal-estar no gramado do Maracanã e precisou sair de campo, mas fez os trabalhos regenerativos normalmente com o restante do grupo e deve ser presença garantida no Morumbi na próxima quinta-feira (25).

Diego Ribas, que vem atuando como titular ao lado de Gerson no meio de campo, também precisou sair durante o duelo contra o Internacional. O meia de 35 anos sentiu dores na parte posterior da coxa direita e foi substituído por João Gomes por precaução.

Mesmo assim, o capitão Rubro-Negro estava andando normalmente logo após a partida e não deve desfalcar a equipe de Rogério Ceni, principalmente levando em conta que essa será a última partida da temporada.

O terceiro jogador que teve de deixar o gramado contra o Inter foi Rodrigo Caio, que tem a situação mais séria entre os três. O zagueiro deixou o Maracanã com dores no tornozelo e passou por exames nesta segunda-feira (22), mas de acordo com comunicado oficial divulgado pelo Flamengo, nenhuma lesão foi de fato constatada.

Mesmo assim, em função das dores, o jogador não foi a campo nas atividades desta terça (23) e ficou na academia do CT para realizar trabalhos de fortalecimento muscular. A equipe médica do Fla está otimista quanto ao seu retorno, mas ele ainda será reavaliado antes que qualquer decisão seja tomada.

No entanto, Rodrigo Caio não é o único problema que Rogério Ceni pode ter para montar sua defesa. A grande dúvida ainda fica por conta de Willian Arão, que se recupera de uma fratura no dedo do pé.

Para o duelo contra o Inter, o camisa 5 tomou remédios e realizou testes no vestiário, mas as fortes dores o impediram de estar em campo - seu reserva imediato, Gustavo Henrique, cometeu o pênalti que resultou no gol do Internacional. Nesta terça, Arão ficou novamente em casa em repouso e nem apareceu no CT Rubro-Negro.

Por fim, Diego Alves e Thiago Maia seguem de fora e não estarão presentes na decisão contra o São Paulo.

O Flamengo treina até quarta-feira (24) no Rio de Janeiro e só então embarca para a capital paulista. A bola rola no estádio do Morumbi a partir das 21h30 (de Brasília).