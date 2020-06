Os detalhes do suposto contrato de Icardi com o PSG

O Parc des Princes continuará a contar com Icardi. O PSG decidiu garantir a totalidade do passe do jogador que, até agora, estava emprestado ao clube francês.

O PSG tinha uma opção de compra no Icardi. Eles já o executaram, embora por um preço mais baixo do que o inicialmente estabelecido.

De acordo com o TMW, o PSG pagará à Inter 50 milhões de euros mais outros oito em bônus. Inicialmente, os gauleses teriam que pagar 70 milhões por Icardi.

Isso significa que Icardi estará vinculado ao PSG até 2024. Seu salário será de oito milhões de euros por temporada.

No contrato do jogador, a Inter teria definido uma cláusula 'anti Itália'. Caso no futuro o PSG venda Icardi a um clube da Serie A, os franceses teriam que pagar outros 15 milhões a mais para a entidade 'Nerazzurra'.