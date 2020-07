Os pênaltis salvam a Juventus contra uma Atalanta em ritmo de Champions

Juventus e Atalanta entraram em campo nesse sábado em um duelo na parte de cima da Serie A. A Juve queria ampliar a sua vantagem na liderança, enquanto a Atalanta desejava assumir a segunda posição.

A primeira boa chance da partida saiu aos 11 minutos, quando Ilicic recebeu na entrada da área e bateu colocado, mas a bola passou ao lado do gol defendido por Szczesny.

A essa altura, a Atalanta tomava conta do jogo e não deixava a Juventus respirar. Os de Gasperini iam amassando o rival dentro dos seus próprios domínios. O gol era uma questão de tempo.

Aos 16' Dybala perdeu a bola no meio de campo, a redonda ficou com Papu Gómez que encontrou Zapata livre de marcação! Ai já sabe, o colombiano não perdoa e abre o placar.

Durante todo o primeiro tempo a equipe de Sarri apresentava muita dificuldade para sair jogando. O meio da campo era muito lento e permitia a rápida recuperação da bola por parte da Atalanta. As melhores chances dos de Turim saiam dos pés de Dybala.

Na etapa inicial, a melhor chance da Juventus só saiu aos 32 minutos, quando Dybala foi lançado, dominou com estilo e bateu forte, mas a bola soferu um desvio na defesa e foi para fora.

No segundo tempo, com algumas alterações, a Juventus conseguiu equilibrar a partida e descolou o empate. Dybala chutou forte, a bola explodiu no braço de De Roon, dentro da área e o árbitro marcou a penalidade. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança, bateu forte e empatou a partida.

Com tudo igual no placar, a Juventus ainda teve a chance de virar o jogo, mas parou nos impedimentos de Cristiano e nas mãos de Gollini.

Com muitos minutos pela frente, muita coisa ainda ia acontecer. Aos 74' Malinovskyi deu um recado a Szczęsny ao receber na entrada da área e bater forte, por muito pouco essa bola não entrou.

No ataque seguinte o camisa '18' não perdoou. Muriel recebeu na ponta, trouxe para dentro e rolou para Malinovskyi chegar soltando uma bomba, sem chances para o goleirão da Juve. Era o segundo dos visitantes.

Quando tudo já encaminhava para um justa e merecida vitória da Atalanta, eis que o árbitro marca outra penalidade. Desta vez a bola bateu na mão de Muriel dentro da área. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança e quase como um replay, empatou o jogo.

Com o resultado, a Juventus chega aos 76 pontos e amplia a sua vantagem para a Lazio (68). Enquanto a Atalanta soma 67 e fica um ponto atrás dessa mesma Lazio.

Na próxima rodada a Atalanta recebe a vista do Brescia (19º), enquanto a Juventus faz um duelo interessante contra o Sassuolo (8º).