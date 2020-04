Os dez dias cruciais para o Campeonato Italiano

O futebol italiano está se preparando para viver dez dias-chave para conhecer seu futuro, com o governo que, após receber a proposta dos 20 clubes da Serie A de encerrar a temporada, decidirá se as condições de segurança necessárias estão em vigor para retomar o treinamento .

Sinais de melhora, ainda que lentos, nos dados de contágio por coronavírus na Itália convenceram os clubes da Serie A a pedir ao governo a liberação do treinamento a partir de 4 de maio, proposta que o Ministro da Esportes, Vincenzo Spadafora estudará nos próximos dias.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) oficializou sua posição em uma videoconferência de duas horas organizada nesta quarta-feira com a Spadafora, na qual participaram a presidente federal Gabriele Gravina e seu colega da Serie A na Liga A, Paolo Dal Pino, da Associação. dos jogadores de futebol (AIC), Damiano Tommasi, e da Associação de Treinadores, Renzo Ulivieri.

"Ouvi com muita atenção as diferentes posições dos clubes e, nos próximos dias, depois de nos reunirmos com o Ministro da Saúde e o Comitê Técnico Científico, atualizaremos as disposições sobre as possibilidades e modalidades de retomar o treinamento", informou o Ministério do Esporte em uma nota.

"O encontro permitiu aprofundar os aspectos relacionados à possível retomada do treinamento em total segurança para atletas e técnicos de clubes esportivos", acrescentou.

Se nas últimas semanas vários clubes expressaram pessimismo sobre as opções reais para encerrar a campanha, nos últimos dias houve mais otimismo na liderança do futebol italiano.

A decisão final sobre a eventual retomada do treinamento e, em seguida, dos campeonatos pertence ao governo e Spadafora destacou em uma aparência no Senado a importância do esporte para o sistema nacional.

Assim, os dez dias que separam 4 de maio serão fundamentais para definir o futuro da temporada 2019-2020 da Serie A.

"Antes de 4 de maio, estudaremos se o treinamento pode ser retomado. Precisamos retomar a atividade esportiva porque é importante econômica e socialmente, mas devemos fazê-lo respeitando a saúde dos cidadãos, devemos fazê-lo gradualmente", afirmou Spadafora.

"Gradualmente, podemos pensar em permitir que os atletas treinem novamente. Com relação aos campeonatos, estudaremos as opções em conjunto com o Comitê Técnico Científico da Proteção Civil, deixando claro que a retomada é importante, mas sempre protegendo a saúde dos cidadãos", acrescentou.