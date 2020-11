Os dez melhores talentos angolanos da atualidade

Com as informações coletadas por ProFootballDB, o laboratório de dados de BeSoccer, é possível listar os dez maiores talentos angolanos da atualidade com bases estatísticas.

A lista está baseada na pontuação ELO dos jogadores (saiba mais sobre o ranking aqui). Cabe destacar que os atletas listados optaram por defender Angola, mesmo tendo a possibilidade de jogar por outra seleção.

Estes são os 10 melhores jogadores angolanos da atualidade:

Clinton Mata (Club Brugge - Bélgica) - ELO 75

Aos 28 anos, Clinton Mata já defendeu clubes como o KAS Eupen, Charleroi e Genk antes de chegar ao Clube Brugge. Desde a temporada 18/19 no Brugge, Mata já defendeu as cores do clube em 83 oportunidades, marcou dois gols e deu três assistências. Com a seleção de Angola foram oito jogos.

Fábio Abreu (Al Batin - Árabia Saudita) - ELO 70

Fábio Abreu tem em seu currículo passagens por clubes como Ribeira Brava, Marítimo, Penafiel e Moreirense. Na atual temporda acertou a sua transferência para o Al Batin. O atacante foi convocado para a seleção angolana em quatro oportunidades, entrando em campo três vezes, onde marcou um gol.

Nurio Fortuna (KAA Gent - Bélgica) - ELO 70

Nurio Fortuna começou a sua carreira no Braga, logo passou por clubes como AEL Limassol e Chareloi antes de ser contratado nessa temporada pelo KAA Gent. O lateral já vestiu a camisa a seleção angolana cinco vezes.

Fredy Ribeiro (Antalyaspor - Turquia) - ELO 67

Aos 30 anos, Fredy é um dos mais experientes da nossa lista. O meia começou a carreira no Belenenses, passou por Recreativo do Libolo e Excelsior antes de chegar no futebol turco para defender o Antalyaspor. Por Angola foram 28 jogos e dois gols marcados.

Djalma Campos (Farense - Portugal) - ELO 65

Djalma, de 33 anos, começou a sua carreira no Marítimo e tem em seu currículo passagens por clubes como o FC Porto, Kasimpasa, Konyaspor, Genclerbirligi SK, PAOK e Alanyaspo. Na última janela, o atacante assinou com o Farense.

J. Béla (Birmingham City - Inglaterra) - ELO 64

Béla passou grande parte da sua carreira no futebol francês, com longas passagens pelo Lens e Dijon. Logo defendeu as cores do Albacete e agora está no Birmingham City da Inglaterra. Pela seleção angolana, apenas uma convocação.

Gelson Dala (Rio Ave - Portugal) - ELO 61

Gelson Dala é o mais jovem jogador da nossa lista, com apenas 24 anos. O atacante foi revelado no 1º de Agosto e concluiu a sua formação nas categorias de base do Sporting, logo chegou ao Rio Ave. O jogador ainda teve uma rápida passagem pelo Antalyaspor e retornou ao Rio Ave. Pela seleção angolana são 23 jogos e 11 gols marcados.

Wilson Eduardo (Al Ain - Emirados Árabes) - ELO 61

Wilson Eduardo é um velho conhecido do futebol português. No país luso defendeu as cores de Portimonense, Beira Mar, Olhanense, Acadêmica, Sporting e Braga. Atualmente joga no Al Ain.

Bruno Gaspar (Sporting - Portugal) - 61

Formado no Benfica, Bruno Gaspar conta ainda com passagens pelo Vitória de Guimarães, Sporting, Fiorentina e Olympiakos. O seu empréstimo com o time grego não foi renovado e ele retornou aos Leões. Pela seleção nacional são três jogos até o momento.

Bastos (Lazio - Itália) - ELO 60

Aos 29 anos, o zagueiro defende a Lazio desde a temporada 16/17. Ante de chegar ao futebol italiano jogou no FK Rostov na Donu. Pela seleção angolana são 39 partidas e dois gols marcados.