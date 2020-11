Os dispensáveis do Barcelona 2.0

Carles Tusquets, presidente da Comissão de Gestão do Barcelona, ​​afirmou numa coletiva de imprensa o que muitos sabiam mas ninguém se atrevia a dizer: a economia da entidade azulgrana vive um dos piores momentos da sua história.

O clube precisa fazer uma redução de 300 milhões de euros e só poderá assinar, como disse o catalão, "se vender e houver dinheiro". Seja incorporando novos jogadores ou limpando as contas do Barcelona, ​​no Camp Nou começam a trabalhar na 'operação saída'.

Segundo o jornal 'Mundo Deportivo', o Barça teria acrescentado três novos nomes à lista de pessoas transferíveis: Junior Firpo, Samuel Umtiti e Carles Aleñá. Com um asterisco, aparece Emerson, emprestado ao Betis e que poderá perder qualquer chance de espaço no Barcelona.

No entanto, no 'Can Barça' estão cientes que não farão muito dinheiro com as vendas dos referidos acima. O mais complicado é o caso do zagueiro francês. Suas constantes lesões e seu alto salário tornam difícil até para uma equipe confiscar seus serviços mesmo se for por uma quantia significativa.

Bem mais acessíveis são Junior e Aleñá, pelos quais o Barcelona confia receber em torno de 15 milhões de euros para cada um deles, como assinala a referida mídia. O técnico Ronald Koeman também não costuma apostar assiduamente em campo.

E o quarto seria Emerson: o Milan estaria mais do que interessado em contratá-lo, mas o dinheiro da venda seria distribuído tanto em Benito Villamarín quanto em Campo Nou. E seu preço, cerca de 20 milhões, também não supõe um grande alívio para as contas do Barcelona.