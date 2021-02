Os dois grandes ídolos de De Ligt: "Pirlo e Busquets"

Nos melhores anos do Barcelona, ​​Busquets esteve na boca de todos por seu excelente desempenho ao lado de Xavi Hernández e Andrés Iniesta. Mas por causa de seu desempenho geral, ele conseguiu gravar seu nome na história do futebol.

Ele conseguiu até fazer com que jogadores do nível de De Ligt falassem dele como um ídolo: "Quando joguei pelo Ajax, antes dos 14 anos, joguei como meio-campista e tive dois grandes exemplos, Andrea Pirlo e Sergio Busquets. Vi muito os vídeos dele (Busquets), gostei muito dele como jogador e ele foi um modelo para mim”.

De Ligt destacou as qualidades com a bola dos dois gênios do futebol. O zagueiro holandês, que já no Ajax mostrou vontade de jogar, falou ao 'Sky Sport' sobre os jogadores que mais marcaram sua carreira.

“Bonucci é muito forte e muito bom com a bola, tem uma grande visão de jogo. Pode jogar em profundidade e também com passes curtos. É um aspecto que tenho que aprender muito. Chiellini defende na área de uma forma incrível, nunca vi ninguém jogar assim. Digo a ele que parece que ele tem um ímã na cabeça, está sempre na posição certa”, explicou.

E ele analisou como a temporada está progredindo para a 'Vecchia Signora'. “Este ano é mais difícil para todos. Somos fortes, mas também são a Inter, Atalanta, Lazio, Roma ou Milan. Há muitos times com poucos pontos de distância. A Juventus começa sempre como favorita, mas este ano há muita competição e a gente perdeu pontos no começo contra times menores", concluiu.