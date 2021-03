Os dois intocáveis do Lyon que fizeram por onde

Rudi Garcia encontrou duas peças fundamentais em seu projeto em Lyon. Ele formou um conjunto sério e confiável -em grande parte-, mas a equipe depende muito de duas figuras: Memphis Depay e Toko-Ekambi. Os dois atacantes participam diretamente de cerca da metade das jogadas ofensivas que resultam em gols.

Analisamos com a ferramenta estatística BeSoccer Pro para entender o quão importante os dois são no esquema do Lyon, que está perseguindo Lille e PSG na Ligue 1 e está animado com uma Copa da França na qual se vê com chances.

No mercado passado, falava-se da possibilidade de Memphis Depay sair por conta do interesse do Barça, já que o holandês encerrou o contrato em junho. Acabou não acontecendo, Rudi Garcia lhe deu ainda mais oportunidades e o atacante respondeu. 15 gols e oito assistências. Portanto, ele participa de forma direta de 25,6% dos gols que o Lyon marcou, seja com gols ou dando o passe para gol.

Um degrau abaixo está Toko-Ekambi, que deixa sua marca por enquanto com 12 gols e cinco assistências. Ele não chegou aos números do seu parceiro nessa contribuição (17,8%), mas continua sendo um pilar no ataque da equipe francesa.

Entre os dois, portanto, ele podem se orgulhar de participar diretamente em 43,4% dos gols do Lyon nesta temporada. Uma parceria que Rudi não tem do que reclamar.