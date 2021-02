Os dois motivos que deixaram o Barça sem Alaba: haverá um terceiro?

Depois de revelar que deixará o Bayern de Munique no final da temporada, David Alaba está agora em busca de uma nova equipe, se é que já não a tenha encontrado. E é que o lateral-esquerdo de 28 anos não deu pistas sobre seu futuro na coletiva de imprensa.

Ele apenas se limitou a anunciar que esta seria sua última tmeporada em Munique, após 12 longos anos em que participou de gritantes 415 jogos oficiais e fez 33 gols.

Até agora neste ano, ele já contou com 29 minutos de jogo, comemorou dois gols e deu uma assistência de gol. Mas o internacional austríaco quer uma mudança de cenário para iniciar uma nova aventura que, porque não, poderá acontecer em território espanhol.

Não é segredo que tanto o Real Madrid quanto o Barcelona perguntaram ao Bayern sobre Alaba há muito tempo. Agora, como ficará livre em breve, o austríaco se tornou uma das grandes pechinchas do momento.

Aparentemente, conforme coletado pelo 'Mundo Deportivo', Laporta conseguiu garantir que o jogador não se comprometa com ninguém até que as eleições do Barcelona sejam realizadas. E, com isso, já seria a terceira vez que Alaba sejá cogitado para vestir a camisa do Barça.

Na primeira vez que o jogador foi sondado, durante a temporada 2017-18, o próprio Alaba disse que não sairia de Munique. No ano seguinte, os 25 milhões de euros que ganhou por temporada afastaram os 'culés'.