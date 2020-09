Os dois pedidos de Flick para fechar o elenco do Bayern

O treinador do Bayern de Munique, Hansi Flick, quer mais um atacante e um lateral-direito como reforços, de acordo com informações da revista 'Sport Bild'.

Com a saída de Ivan Perisic, Flick considera que a equipe precisa substituí-lo apesar da presença de Serge Gnabry, Leroy Sané e Kingsley Coman para compensar possíveis baixas por lesão.

Inicialmente Flick pensou em recorrer ao jovem Oliver Batista-Meier, mas o clube optou por emprestá-lo ao Heerenveen para que tenha minutos.

Na lateral-direita, o nome que chama atenção do treinador é Sergiño Dest, jogador de 19 anos do Ajax. A ideia é que ele seja o substituto de Benjamin Pavard em caso de baixa, evitando assim que Joshua Kimmich tenha que sair do meio de campo.

É bom lembrar que o Bayern contratou Leroy Sané, o goleiro Alexander Nübel, que será o novo suplente de Manuel Neuer, e o zagueiro Tianguy Nianzou.