Os duelos das semifinais da Champions League 2019-20

A Champions League 2019-20 se aproxima do fim e, com as quartas de final encerradas, tem surpresas e favoritos brigando por duas vagas na grande decisão.

Dois alemães e dois franceses protagonizam a reta final da disputa realizada em Lisboa em meio a uma temporada atípica devido à pandemia do coronavírus e que, apesar da ausência de torcida, vem dando as emoções esperadas na competição mais cobiçada da Europa.

A definição dos finalistas começará na próxima terça-feira, com o Red Bull Leipzig enfrentando o Paris Saint-Germain no Estádio da Luz. A partida está marcada para as 20h (hora portguesa) e 16h (horário de Brasília).

Um dia depois, no mesmo horário, será a vez da disputa entre Lyon e Bayern de Munique. A surpresa francesa e o favorito alemão se encontrarão no Estádio José Alvalade.

A grande final está programada para o domingo, 23 de Agosto, no Estádio da Luz. O horário é o mesmo das semifinais, às 20h (hora portguesa) e 16h (horário de Brasília).