Os duelos das semifinais da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste se encaminha para as duas últimas fases. Sobram apenas os quatro semifinalistas após as eliminações de Botafogo-PB, Sport, Vitória e Santa Cruz. Confira os resultados das quartas de final:

Fortaleza 0 (4 x 1) 0 Sport

Bahia 3 x 1 Botafogo-PB

Confiança 0 (4 x 2) 0 Santa Cruz

Ceará 1 x 0 Vitória

Com isso, os cruzamentos estão definidos para os semifinalistas disputarem as duas vagas para a grande decisão: Fortaleza e Ceará se enfrentam no dérbi um dia antes do confronto entre Confiança e Bahia.

O Clássico-Rei acontece na próxima terça-feira, dia 28 de julho, às 21h30 (de Brasília). A segunda semifinal está programada para acontecer no dia 29 de julho, no mesmo horário.

Cada fase da competição está sendo transmitida pelo seviço Streaming LiveFc.com, com alternativa de acompanhar os jogos também pelo canal oficial do YouTube da Copa do Nordeste.

Entre os quatro candidatos vivos na disputa pelo título, apenas o Confiança busca uma conquista inédida. O Bahia ganhou três; enquanto Ceará e Fortaleza têm um título cada.