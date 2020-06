Os emprestados, um problema para o Barça

A FIFA deu o visto positivo para que os contratos sejam ampliados até o final da temporada como medida especial e excepcional pela crise provocada pela pandemia do coronavírus, mas isso terá que ser acordado entre os clubes e os jogadores.

Seria lógico que o jogador em questão permaneça na equipe a qual foi emprestado até o final da temporada, seja qual for a data, mas legalmente tudo chega ao final no dia 30 de junho e a partir dessa data nada é certo.

Ai é onde está o problema do Barcelona. O clube catalão tem quatro jogadores do time principal que podem voltar, como Coutinho, Aleñá, Rafinha e Todibo.

Se isso acontecer e o Barcelona tiver que assumir os seus salários, terá que desembolsar oito milhões de euros, segundo um levantamento do diário 'AS'. O clube catalão não poderia se permitir um gasto assim e de acordo com a 'Catalunya Radio', Bartomeu teria solicitado uma nova redução salarial para reduzir aproximadamente dez milhões.

De momento, nem o Bayern e nem o Schalke 04 irão executar as compras e, por isso, terão que entrar em acordo para saber o que será dos jogadores do Barça.