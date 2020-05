Os enormes problemas do Borussia Dortmund para o retorno

O desejo e o entusiasmo de se sentirem-se como jogadores de futebol novamente movem a equipe do Borussia Dortmund, que continua a preparar o derby do Ruhr contra o Schalke 04 com muita cautela.

Os amarelos, que estão perto do Bayern e querem voltar pressionando, entram em campo com inúmeras baixas para o reinício da competição. E curiosamente nenhuma devido ao coronavírus.

Para começar, as dúvidas. Witsel e Emre Can não treinaram nos últimos dias devido a problemas físicos e Jadon Sancho o fez com cautela.

Os ingleses podem forçar a luta contra o Schalke 04, mas o mesmo não pode ser dito para os belgas e alemães, que poderiam se juntar a uma lista de baixas que já incluem Zagadou, Reus e Schulz.

Diante de tais dificuldades, Haaland e Achraf terão que carregar a equipe nas costas contra um Schalke 04 que chega quase completo. O norueguês, a quem Favre tratou com cautela, terá que dar um passo gigantesco em seu amadurecimento para liderar o Borussia nestes tempos de crise.