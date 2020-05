"Os galáticos entediavam Di Stéfano"

A etapa dos 'galáticos' foi inesquecível para o Real Madrid. Embora não tenham conquistado todos títulos esperados, esses jogadores impressionaram e apavoraram seus adversários.

No entanto, nem todos se encantavam com eles. Nem mesmo no Real Madrid. Arrigo Sacchi, diretor de futebol do clube na época, falou do que Alfredo Di Stéfano pensava sobre aquela equipe.

"Era como se todos tocassem sozinhos em uma orquestra", disse o italiano no 'Sky Sport'.

"Beckham, Raúl, Ronaldo, Zidane e Figo foram contratados, mas o então presidente honorário Alfredo Di Stefano nunca assistiu aos jogos até o final, porque ficava entediado", disse Sacchi, que revelou a preferência da lenda do clube por um jogo mais coletivo.