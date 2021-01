Os golaços de Claudinho, do Bragantino, no Brasileirão 2020

Se o primeiro turno do Brasileirão foi dominado por Thiago Galhardo e Marinho, o segundo é todo de Claudinho, do Red Bull Bragantino. Com muitos golaços e assistências, o camisa 10 vive a melhor fase de sua carreira e vem comandando a reação do Massa Bruta, que deixou o 18º lugar na competição para sonhar com uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Ainda nas categorias de base, Claudinho foi contratado pelo Corinthians após se destacar pelo Santos. Contudo, o meia não teve espaço entre os profissionais do Timão e foi negociado com o Bragantino, por apenas R$ 1,5 milhão. A título de comparação, o clube da Red Bull recusou no início deste ano uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões na cotação atual), do Al Ittihad, da Arábia Saudita, pelo jogador, um dos grandes destaques do Brasileirão.

Então, nesta segunda-feira (25), o Massa Bruta visitou justamente o Corinthians, na Neo Química Arena. E como de costume, a lei do ex não falhou. O Bragantino venceu por 2 a 0, com gol, assistência e show de Claudinho. Ao balançar as redes contra seu ex-time, o camisa 10 assumiu a artilharia do Brasileirão, com 16 tentos, ao lado de Marinho e Thiago Galhardo.

Os golaços de Claudinho no Brasileirão 2020

Claudinho mostrou seu cartão de visitas logo na primeira rodada do Brasileirão. Após sair perdendo por 1 a 0 para o Santos, o meia empatou a partida aos 92 minutos com um belo gol de fora da área, de primeira.

Então, na sétima rodada, o Bragantino saiu atrás do placar mais uma vez, e coube ao camisa 10 empatar a partida, com mais um golaço, desta vez de cobertura, de fora da área, para matar o goleiro do Athletico-PR.

Já contra o Flamengo, ainda no final do primeiro turno, o Massa Bruta empatou novamente por 1 a 1. E para a surpresa de ninguém, o gol dos paulistas foi marcado por Claudinho, que dominou de perna direita e fez uma embaixadinha antes de fuzilar o goleiro, tudo isso sem deixar a bola cair no chão.

Então, no segundo turno, o clube da Red Bull engatou uma bela reação acumulando diversos resultados positivos, e Claudinho não parou mais de fazer gols. Contra o Vasco, na 31ª rodada, mais um golaço. Em jogada ensaiada de bola parada, o camisa 10 recebeu na entrada da área e mandou no ângulo do goleiro adversário. Ele ainda faria mais um gol nessa partida, que terminou com vitória por 4 a 1.

Mas esses foram apenas alguns dos golaços de Claudinho no Brasileirão de 2020. Confira abaixo todos os gols do camisa 10 do Red Bull Bragantino na competição: