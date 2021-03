Após 23 rodadas da Liga Portuguesa 2020-21, o Sporting segue com sua campanha invicta e lidera com dez pontos de vantagem sobre o Porto. Além disso, os Leões têm com o maior goleador da competição.

Aos 22 anos, Pedro Gonçalves acumula 15 gols marcados nesta edição e é o grande artilheiro até agora, com dois de vantagem sobre Seferovic (Benfica).

Em terceiro lugar, aparece Sérgio Oliveira (Porto), que balançou as redes adversárias onze vezes. Ele é seguido por dois jogadores que empatam com nove gols.

Rodrigo Pinho (Marítmo) e Mehdi Taremi (Porto), são os quartos colocados na lista de goleadores da principal competição do futebol português.

Os goleadores da Liga Portuguesa 2020-21:

Com 15 gols: Pedro Gonçalves (Sporting)

Com 13 gols: Seferovic (Benfica)

Com 11 gols: Sérgio Oliveira (Porto)

Com 9 gols: Rodrigo Pinho (Marítmo) e Mehdi Taremi (Porto)

Com 8 gols: Horta (SC Braga) e Carlos Jr. (Santa Clara)