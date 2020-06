Os goleiros menos vazados no Campeonato Espanhol

Courtois, titular do Real Madrid, tem média de 0,64 gol sofrido por rodada do Campeonato Espanhol e é o primeiro da lista dos goleiros menos vazados na competição.

Com média de 0,71 gol, Oblak é o segundo na disputa do prêmio Zamora, reconhecimento entregue anualmente ao goleiro mais blindado da LaLiga.

O goleiro do Atlético de Madrid segue vivo na disputa e poderá ainda ganhar o troféu pela quinta vez seguida, mas tem a ameaça de Unai Simón, do Athletic Club, terceiro classificado, com 0,86 gol por jogo.

A última vez que o Real Madrid teve um goleiro com o Zamora foi na temporada 2007-08, quando Iker Casillas recebeu o reconhecimento.