Os gols de Hertha Berlin na vitória contra o Hoffenheim

Não foi apenas o Borussia Dortmund que goleou no retorno da Bundesliga, que teve sua 26ª rodada iniciada neste sábado após 69 dias de bola parada.

Sem a influência da torcida, o Hertha Berlin conseguiu três pontos para chegar a 31 e ser o 11° colocado na tabela. O Hoffenheim agora é o 9° e tem 35.

A vitória começou a ser desenhada com gol de Akpoguma aos 57 minutos. O número 2 bateu de fora da área e mandaria a bola para fora se não houvesse desvio na zaga adversária dentro da zaga, o que levou a bola para dentro.

Em cruzamento da esquerda aos 59 minutos, os visitantes ampliaram com Ibisevic, que cabeceou para dentro.

Mas o golaço do dia veio com um brasileiro. Matheus Cunha, aos 73 minutos,recebeu lançamento do campo de defesa e, colado na linha lateral direita, se livrou do marcador demonstrando grande habilidade para avançar pela linha de fundo, ficar na cara do gol e mandar para dentro.

O atacante de 20 anos que saiu do RB Leipzig em janeiro por 18 milhões de euros foi destaque do Brasil no Pré-Olímpico e já soma três partidas seguidas marcando com o time alemão.