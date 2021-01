Os gols que faltam ao Real estão emprestados pela Europa

O assunto é velho, mas sempre que o Real Madrid passa por uma má fase, o nome de Cristiano Ronaldo volta como um fantasma que assombra o Bernabéu.

Os gols marcados pelo luso fazem falta, mas também fazem falta os gols marcados pelos jogadores que estão emprestados pelo clube por toda a Europa.

Luka Jovic é o caso mais recente e também o mais chamativo. Marcou dois gols em um ano e meio no Real... e já balançou as redes três vezes em apenas algumas semanas no Eintrach Frankfurt. Mas não é o único.

Borja Mayoral marcou um 'doblete' contra o Spezia e soma oito gols com a camisa da Roma. Parecia que Zidane o queria como o substituto de Benzema, único jogador que continua com o faro apurado, mas ao final teve que deixá-lo sair.

Brahim, também na Serie A, marcou quatro gols pelo Milan e continua brigando por uma segunda oportunidade no conjunto merengue.

Completam a lista dos emprestados Bale, que marcou o seu quarto gol na FA Cup contra o Wycombe, e Kubo, com um gol. Quase 20 gols com a assinatura do Real nos gramados da Europa.