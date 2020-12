Os grandes vencedores dos prêmios 'Marca'

O Real Madrid, como campeão da LaLiga Santander na temporada 2019-20, ganhou vários prêmios. Desta forma, Benzema conquistou o troféu Alfredo di Stéfano de melhor jogador da temporada passada. O atacante francês acumulou 21 gols no campeonato espanhol e foi uma das chaves para o título que seu time conquistou.

Seu parceiro Thibaut Courtois também foi premiado. O goleiro belga conquistou o troféu Zamora de goleiro menos vazado da Primeira Divisão espanhola depois de sofrer 20 gols em 34 jogos à frente do goleiro esloveno do Atlético de Madrid Jan Oblak (27 gols em 38 jogos) e Unai Simón, goleiro do Athletic Bilbao que marcou 29 gols em 33 jogos.

O terceiro jogador do Real a conquistar um troféu foi o técnico francês Zinedine Zidane, que dividiu com Julen Lopetegui (Sevilla) o prêmio 'Miguel Muñoz' de melhor técnico da temporada 2019/20. Ambos tiveram méritos suficientes para receber um prêmio com base nas pontuações das crônicas do jornal 'Marca' de cada rodada.

Zidane levou seu time ao título da LaLiga e Lopetegui alcançou o quarto lugar, além de liderar o Sevilla rumo à Liga Europa depois de vencer por 3 a 2 na final contra a Inter em 21 de agosto no Estádio Rhein Energie em Colônia (Alemanha).

O troféu 'Pichichi' de artilheiro da LaLiga caiu pela sétima vez na figura de Lionel Messi, que com 25 gols ultrapassou Benzema, que acumulou 21. A conquista do argentino é histórica: ele se tornou o único jogador da LaLiga a conquistá-lo sete vezes depois de vencer Telmo Zarra, vencedor em seis edições entre 1945 e 1953.

Por último, Gerard Moreno, do Villarreal, ocupou a primeira posição no troféu 'Zarra' para o maior goleador espanhol. O artilheiro da equipe de Castellón chegou ao número de 18 gols, atrás apenas de Messi e Benzema para suceder Iago Aspas, que por três temporadas consecutivas conquistou o prêmio.