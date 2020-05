Os homens mais rápidos do Manchester United

Daniel James e Bruno Fernandes são dois dos jogadores do presente e também do futuro do Manchester United. Eles se destacam pelo bom toque de bola, mas também pela velocidade.

Nos primeiros dias de treinamento, os jogadores da equipe britânica tiveram que passar por vários testes para ver o nível de cada um de olho no retorno da Premier League.

Conforme relatado pelo 'Manchester Evening News', os dois jogadores mais rápidos nos testes de velocidade eram precisamente Daniel James e Bruno Fernandes, à frente de seus companheiros de equipe.

James, explicou a mídia acima mencionada, excedeu 36 km/h em corridas de curta distância. Em segundo lugar, teria sido Bruno Fernandes, que alcançou 34,27 km/h. Números realmente incríveis.

Isso serve para destacar o nível físico em que dois jogadores chegaram chamados para liderar o Manchester United. Os 'red devils' já estão preparados agora que voltaram os treinamentos em grupo.