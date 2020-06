Os horários das primeiras rodadas da Premier League

A Premier League está de volta no dia 17 de junho com as partidas entre Aston Villa-Sheffield United (18:00 hora local) e Manchester City-Arsenal (20:15).

Os dois jogos são partidas adiadas da 28º rodada, devido a final da EFL Cup disputada no passado 1 de março, entre Aston Villa e Manchester City (1-2 para os de Guardiola).

A rodada número 30 da competição, já com todos os clubes em campo, começa na sexta-feira dia 19 de junho.

Rodada número 28 da Premier League (adiados):

Quarta-feira 17 de junho:

18:00 (horário local) Aston Villa-Sheffield United

20:15 (horário local) Manchester City-Arsenal

Rodada número 30 da Premier League:

Sexta-feira 19 de junho:

18:00 (horário local) Norwich City-Southampton

20:15 (horário local) Tottenham Spurs-Manchester United



Sábado 20 de junho:

12:30 (horário local) Watford-Leicester City

15:00 (horário local) Brighton-Arsenal

17:30 (horário local) West Ham-Wolverhampton

19:45 (horário local) AFC Bournemouth-Crystal Palace



Domingo 21 de junio:

14:00 (horário local) Newcastle United-Sheffield United

16:15 (horário local) Aston Villa-Chelsea

19:00 (horário local) Everton-Liverpool



Segunda-feira 22 de junho:

20:00 (horário local) Manchester City-Burnley