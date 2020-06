Os incríveis recordes que o Liverpool ainda pode alcançar nessa temporada

O Liverpool venceu a Premier League com 28 vitórias, dois empates e uma derrota. Números impressionantes que lhe permitem sonhar com várias das marcas que o City de Guardiola alcançou há dois anos em um campeonato lendário.

O clube 'red' não terminou seu trabalho. Se ele quiser, poderá obter muito mais e quebrar vários recordes da competição, como o de vitórias em casa. Anfield se divertiu muito com uma equipe que lhe deu vitória após vitória e que, além do título, aspira a vários recordes que pode alcançar nas sete rodadas que ainda tem. De fato, ninguém conseguiu terminar uma Premier League com vitórias em 100% dos jogos em casa, um total de 19. Chelsea, United e City compartilham o recorde de 18. O Liverpool tem 16.

Na verdade, a equipe inglesa persegue as 32 vitórias que o Manchester City conseguiu em 2018 e 2019 durante todo o campeonato. Ele está há quatro do recorde e tem sete jogos pela frente. Ele também poderia igualar o recorde de vitórias fora de casa do City por 17-18, se vencer nas quatro visitas.

O Liverpool também pode ser o campeão com mais pontos em uma temporada. O Manchester City, do Guardiola, marcou 100 pontos há dois anos. 86 somam os de Anfield com 21 pontos a serem disputados ainda. Existem mais recordes que a equipe pode quebrar, como aquele com a maior vantagem de pontos em relação ao segundo (19 pontos em 2018). O de quantidade de rodadas em antecedência (o recorde, já quebrado, foi de cinco em 2001 e 2018) já foi conseguido.

Os pupilos de Klopp ficaram a 25 pontos do segundo, uma vantagem que ninguém conseguiu registrar sobre seu perseguidor imediato. Isso dá uma ideia do ritmo frenético que o Liverpool impôs a seus oponentes. Ele também fez o melhor começo de sempre em uma grande liga da Europa, quando acumulou 61 pontos em 21 rodadas. Uma Premier brutal para o Liverpool.

O coronavírus não retardou a celebração de uma torcida que não se proclama campeão da Inglaterra desde 1990. As lágrimas de Klopp dizem tudo.