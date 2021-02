Os inseparáveis de Zidane

Depois de conquistar uma vitória suada contra o Getafe (2-0), o Real Madrid recebe o Valencia, nesse domingo no Alfredo Di Stéfano. Só a vitória interessa ao time de Zidane, que assistiu os rivais vencerem na rodada.

Sofrendo com as lesões a essa altura da temporada, Zidane pouco a pouco vai recuperando efetivos e voltando a sorrir, já que Carvajal, Lucas e Kroos estão de volta.

O alemão deve ser titular logo mais e se reencontrará com Modric e Casemiro. Os três formam o tridente inseparável do meio de campo madridista, como destaca o diário 'AS'.

'Zizou' sabe da importância dos três para o jogo da equipe, tanto que todos já superam a barreira dos dois mil minutos em campo. Em algum momento terão que ser poupados, mas não será no jogo de hoje.

Os três são indispensáveis para o treinador e o Real precisará de todos para recuperar terreno na Liga e brigar pela Champions.