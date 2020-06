O quarteto de intocáveis do Barcelona

Se depender do Barcelona, Leo Messi não irá a lugar nenhum na próxima temporada. Nem ele nem outros três jogadores que o clube catalão considera como "intocáveis".

Com a janela de transferência se aproximando e o Barcelona querendo novos jogadores, o clube precisará abrir mão de alguns atletas para levantar dinheiro e renovar o elenco. Porém, alguns dos alvos de outros times europeus não estarão disponíveis para isso.

Se por um lado Nelson Semedo, Junior Firpo, Arturo Vidal e Ivan Rakitic são tratados como moedas de troca, o clube catalão tem, além do argentino, Marc-Andre ter Stegen, Frenkie de Jong e Ansu Fati como jogadores inegociáveis.

Ter Stegen pode até ser subestimado fora da Catalunha, mas o clube blaugrana o considera como um dos melhores do goleiros do mundo. Os catalães veem o alemão como peça-chave para o sucesso da equipe.

O holandês De Jong ainda precisa de mais chances em sua posição original. Sergio Busquets é um dos melhores meio-campistas defensivos do mundo mas a idade já está batendo para o espanhol de quase 32 anos. E De Jong é visto como o substituto natural para esta posição, na qual ele se destacou pelo Ajax.

Na possível troca de jogadores envolvendo Miralem Pjanic, a Juventus chegou a pedir Arthur ou o holandês de 23 anos, pedidos negados. Outro jogador que a Velha Senhora pediu mas ouviu um "não" dos blaugranas foi Ansu Fati, que não está a venda por preço algum, segundo apuração da Goal.

O atacante de apenas 17 anos não sairá nem pro empréstimo na próxima temporada, mesmo que não receba tantas oportunidades de apresentar seu futebol. Antes da paralisação pelo coronavírus, Fati foi uma grata surpresa na falta de outras opções para o ataque do clube, fazendo gol até na Liga dos Campeões.

E embora haja essa garantia para a jovem promessa, o mesmo não pode se dizer para Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé. O Barcelona pode ir em busca de outros jogadores para o ataque, como Neymar, que deixou saudades no Camp Nou, e o argentino Lautaro Martínez, "intocável" na Inter.

Em meio a tantas especulações, a notícia mais importante no clube é outra: a volta de La Liga. O Barça visita o Mallorca no dia 13 de junho, sábado, no retorno do Campeonato Espanhol após a pausa pela pandemia de Covid-19.