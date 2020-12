"Os jogadores acertaram voluntariamente sua redução salarial em 10%"

Florentino Pérez exaltou o esforço dos jogadores durante a pandemia durante a assembleia do Real Madrid neste domingo. O presidente do clube confirmou o acerto com jogadores e técnicos para reduzir os salários.

"Os jogadores e técnicos acertaram voluntariamente a redução salarial em 10% para amenizar os efeitos econômicos negativos da Covid-19, que teria sido de 20% caso a Liga tivesse sido cancelada. Com essas medidas de economia conseguimos encerrar o exercício no positivo, com 313 mil euros", comunicou Florentino.

O presidente do Real Madrid destacou as consequências dos portões fechados: "Disputar nossos jogos sem a presença de sócios e torcedores foi o mais difícil. A ausência resultou em uma importante queda de receita. Nossa gestão está baseada no rigor e sofremos uma redução de gastos para seguir encarando o futuro".

“Contiuamos a acreditar nesta equipe para podermos aspirar novamente aos grandes desafios de uma temporada que continua tão anormal. Esta equipe já é parte da nossa história, assim como o nosso treinador, Zinedine Zidane, que conquistou onze títulos à frente do Real Madrid e se tornou o segundo técnico com mais vitórias na história do clube", destacou Florentino, exaltando o elenco.

A transformação do Bernabéu também foi assunto do presidente. “Estamos perante um projeto transcendental para a história do Real Madrid: a remodelação do estádio Santiago Bernabéu, um sonho de todo o madridismo. Já decorreu mais de um ano desde o início das obras e já dá para ver como começa a ganhar forma a transformação daquele que será o melhor estádio do século XXI, ícone vanguardista do esporte mundial, da cidade de Madrid e do nosso país. É um símbolo do Real Madrid e será o orgulho de milhões de torcedores distribuídos pelo mundo. Além do nosso estádio Santiago Bernabéu, a Cidade Real Madrid é hoje uma das grandes referências no mundo em termos de instalações desportivas".