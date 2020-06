Os jogadores brasileiros mais valiosos

Neymar aparece em 37º na lista divulgada nesta segunda-feira pelo CIES, que apresenta os cem jogadores mais valiosos das principais ligas europeias (Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A e Ligue 1).

O craque do PSG aparecia em 19º na relação publicada em janeiro, e agora vê seis compatriotas à sua frente: Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, Marquinhos, Ederson e Alisson. O outro brasileiro listado é Rodrygo, do Real Madrid, a uma posição do atacante do PSG.

O topo da lista geral tem Kylian Mbappé (PSG), avaliado em 259,2 milhões de euros. O francês é seguido por Rahem Sterling (City), custando 194,7 milhões, e Jadon Sancho (Borussia Dortmund), velendo 179,1 milhões.

Vale ressaltar que esse medidor não é o indicativo puro de qualidade, já que leva em conta critérios como idade, apelo no mercado, possibilidade de negociação e duração do contrato.

Os brasileiros mais valiosos:

11º - Roberto Firmino (Liverpool) - 118,5 milhões de euros

13º - Gabriel Jesus (Manchester City) - 113 milhões de euros

26º - Richarlison (Everton) - 97,6 milhões

32º - Marquinhos (PSG) - 89,2 milhões

33º - Ederson (Manchester City) - 86,8 milhões

34º - Alisson (Liverpool) - 84,2 milhões

37º - Neymar (PSG) - 82,7 milhões de euros

38º - Rodrygo (Real Madrid) - 81,4 milhões