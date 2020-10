"Os jogadores do Barça estavam descontentes, mas Messi era uma prioridade"

Apesar dos dois últimos resultados não terem sido bons, Ronald Koeman vem conseguindo mudar o Barcelona, algo que os seus antecessores não conseguiram.

Em declarações a revista 'AD' dos Países Baixos, o treinador falou sobre o ambiente geral no Barcelona durante a sua chegada e os seus primeiros dias no clube.

“Em meus primeiros dias conversei muito com as pessoas sobre a situação do clube. E logo ficou claro que havia um grande descontentamento entre os jogadores, sobre todo o tipo de questões. Sendo assim, era uma prioridade falar primeiro com o Messi, escutar como ele via as coisas”, revelou o treinador.

Sobre o seu encontro com Messi, Koeman deu novas informações: "Em sua casa, ele me disse todo o tipo de coisa. Eu escutei com atenção, mas também indiquei: ‘Eu não estava lá’. Eu só poderia falar sobre como eu queria trabalhar e como queria mudar as coisas no clube. Foi bom, porque no final da conversa falamos sobre as melhores formas de pressionar, sobre o jogo, sobre futebol mesmo. Gostei disso: ele é ‘torcedor’ e ainda quer saber das coisas”, disse.

"Sim, ele queria sair, mas o clube foi muito claro sobre isso: ele não podia sair. O montante fixo era tão alto que nenhum clube iria pagar no momento. Então, para mim, a questão principal saber era como eu o recuperaria, dentro e fora do campo, como pessoa e como jogador de futebol. Quando ele voltou a treinar, depois daquela semana agitada, só vi coisas boas. Sobre a atitude dele, não havia do que reclamar. E quando Messi vê uma bola, ele se diverte”, completou.

Ainda sobre Messi, o treinador rasgou elogios. “É realmente fantástico como ele vê as coisas. Como ele é inteligente como jogador de futebol e como o faz tecnicamente com perfeição. Ele realmente toma uma decisão com a bola no último momento, em uma fração de segundo. Quando fazemos um exercício de passe e arremesso durante os treinos, Alfred Schreuder (auxiliar) passa as instruções meio em espanhol, meio em inglês. Às vezes eu esclareço um pouco em espanhol, mas com Messi isso não é necessário. Ele percebe imediatamente os exercícios. Ele é, por assim dizer, muito inteligente no futebol”, concluiu. ugout