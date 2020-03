Os jogadores do Barça que podem baixar o preço de Lautaro

O Barcelona já teve que recorrer a Martin Braithwaite no último mercado devido as lesões em seus jogadores do ataque, o que reforça ainda mais a necessidade de um '9'. E ninguém duvida que Lautaro Martínez é o favorito da diretoria esportiva catalã.

Quem quiser tirar o argentino da Inter de Milão no verão terá duas semanas quando sua cláusula de rescisão será de 111 milhões de euros, mas o 'Mundo Deportivo' garante que os italianos estão dispostos a negociar outros tipos de ofertas fora desse período.

Durante o mercado de inverno, a Inter já ficou de olho em Arturo Vidal e também vê Ivan Rakitic com uma boa ideia. Mas segundo a mídia mencionada os 'neroazzurri' também estão interessados em outros jogadores do elenco do Barça que serviriam como moeda de troca para reduzir os custos da operação.

Os outros jogadores que a diretoria da Inter tem interesse são Carles Aleñá, emprestado até o final da temporada ao Betis sem opção de compra, e Jean-Clair Todibo, emprestado ao Schalke 04, mas com opção de compra de 25 milhões de euros mais duas outras variáveis.

São dois jovens jogadores que agradam o clube italiano, que já praticamente se contentaram com a saída de Lautaro. E eles não são os únicos, a opção de Arthur Melo também é contemplada pelo time de Milão e, como o 'Sport' explicou recentemente, Nélson Semedo também agrada.

Até a paralisação das competições, o atacante argentino de 22 anos fez 16 gols e três assistências em 31 jogos. E na Liga dos Campeões, Lautaro já marcou um gol no Barça no Camp Nou e deu outra assistência na Itália.