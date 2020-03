Os jogadores inscritos pelo Grêmio na Libertadores

O tricolor gaúcho viverá mais uma Libertadores da América em 2020 e terá a empolgante novidade do primeiro enfrentamento com seu maior rival na história da competição.

O grupo E terá Internacioonal, Universadidade Católica e América de Cali, contra quem irá estrear em 3 de março, às 21h30, fora de casa.

Poucos dias antes do iníco dessa participação, o Grêmio divulgou a lista de atletas inscritos junto à Conmebol. A surpresa ficou para a ausência de Ferreira, que vive um impasse envolvendo sua renovação.

O jogador de 22 anos, uma das apostas para a temporada, está treinando separadamente porque seu empresário não está dando andamento à renovação de contrato.

É o mesmo agente de Tetê, jovem promessa que saiu do clube após ter exigido participação no time principal. No lugar de Ferreira, a equipe técnica relacionou Lucas Araújo.

Confira a lista dos 30 jogadores por ordem númerica da camisa:

1 - Paulo Victor

2 - Victor Ferraz

3 - Pedro Geromel

4 - Walter Kannemann

5 - Lucas Araújo

6 - Leonardo

7 - Matheus Henrique

8 - Maicon

9 - Luciano

10 - Thiago Neves

11 - Everton

12 - Bruno Cortês

13 - Rodrigues

14 - David Braz

15 - Darlan

16 - Lucas Silva

17 - L. Orejuela

18 - Ferreira

19 - Caio Henrique

20 - Thaciano

21 - Jean Pyerre

22 - Julio Cesar

23 - Alisson

24 - Brenno

25 - Pepê

26 - Marcelo Oliveira

27 - Vanderlei

28 - Paulo Miranda

29 - Diego Souza

30 - Patrick