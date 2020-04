Os jogadores mais bem pagos na Premier League

A Premier League é uma verdadeira referência de futebol tanto dentro como fora de campo, com clubes que desfrutam de uma saúde econômica invejável. Muito disso é graças às verbas de televisão e ao investimento estrangeiro, com o Manchester City sendo o melhor exemplo.

Essas circunstâncias permitiram que suas 20 equipes, inclusive as que recém subiram, buscassem novos reforços com contratos significativos. O 'Sportrac', site especializado em salários esportivos, revelou as quantias recebidas pelos jogadores da Premier League e trazemos a você os 15 mais bem pagos.

15. Harry Maguire (Manchester United)

O Manchester United investiu 88 milhões de euros no zagueiro e paga a ele um salário de 10 milhões de euros anuais.

14. Virgil van Dijk (Liverpool)

O segundo colocado na Bola de Ouro não está nem nos dez primeiros desta lista e recebe 10,1 milhões de euros a cada temporada.

13. Roberto Firmino (Liverpool)

O atacante brasileiro vive sua quinta temporada no Anfield e ganha anualmente 11 milhões de euros.

12. Alexandre Lacazette (Arsenal)

Com 11,1 milhões de euros por ano, o atacante é um dos jogadores com maior salário no Arsenal.

11. Tanguy Ndombele (Tottenham)

O meia francês do time de Mourinho cobra 12,3 milhões de euros a cada ano.

10. Harry Kane (Tottenham)

O inglês, atualmente lesionado, recebe 12,3 milhões assim como seu companheiro.

9. Marcus Rashford (Manchester United)

Uma das referências do ataque de Solskjaer, é mais um na lista que recebe 12,3 milhões.

8. Mohamed Salah (Liverpool)

O atacante egípcio do Liverpool também recebe o salário anual de 12,3 milhões de euros.

7. Sergio Agüero (Manchester City)

O matador argentino do City ganha a cada ano uma quantia de 14,1 milhões de euros.

6. Anthony Martial (Manchester United)

O atacante francês saiu do Monaco há quase cinco anos para receber 15,3 milhões de euros anuais.

5. Mesut Özil (Arsenal)

Aos 31 anos, o alemão do Arsenal abre o 'top 5' com salário de 16,5 milhões de euros.

4. Paul Pogba (Manchester United)

A estrela francesa do United recebe nada mais nada menos que 17,8 milhões de euros a cada temporada.

3. Raheem Sterling (Manchester City)

O atacante de 25 anos do time de Pep Guardiola cobra 18,5 milhões de euros anuais.

2. Kevin De Bruyne (Manchester City)

A medalha de prata nos salários do futebol inglês fica com o belga, que recebe a cada temporada 19,7 milhões de euros.

1. David de Gea (Manchester United)

O goleiro espanhol é o que tem o melhor salário da Premier League, totalizando incríveis 23 milhões de euros a cada 12 meses.