Os jogadores que mais sofrem falta: Neymar não é o primeiro!

O ProFootballDB, laboratório de dados do 'BeSoccer', analisou em detalhes quais jogadores sofrem mais faltas em menos tempo, obtendo dados surpreendentes.

Porque, ao contrário do que muitos pensam, Neymar não é o jogador que mais sofre falta, mas no topo da tabela está o meio-campista do Aston Villa, Jack Grealish.

Em um estudo minucioso, o ProFootballDB analisou os minutos necessários por falta recebida nos jogadores que são mais derrubados, com o inglês sendo o mais frequentemente parado pelos seus adversários.

E é que o inglês de 24 anos recebe uma falta a cada 18,7 minutos, o que se traduz em um total de 125 nocautes ao longo do campeonato, um verdadeiro ultraje.

Números totalmente diferentes apresentam o segundo da tabela, que ainda não é o polêmico atacante brasileiro do Paris Saint-Germain. Rafinha Alcántara, que é derrubado a cada 20,8 minutos, com um total de 79 faltas sofridas na Liga.

E agora, sim, é a vez de Neymar. O atacante brasileiro está na terceira posição no ranking, pois é uma das vítimas favoritas dos rivais. É justamente por essas entradas que o ex-jogador do Barcelona teve tantos problemas com lesões nos últimos anos.

A estrela do PSG recebe uma falta a cada 21,7 minutos, um total de 61 nocautes ao longo do campeonato, embora seja verdade que Ney tenha jogado menos minutos na competição do que Grealish: 2.334 minutos do inglês na Premier League 2019-20 contra os 1.906 de Neymar na Ligue 1. Rafinha, por sua vez, participou de 1.664 minutos nesta Liga.

Hazard, o primeiro fora do pódio

E para completar o Top 10 de jogadores que receberem mais faltas no menor tempo, agora vamos para o primeiro lugar fora do pódio, onde nada mais e nada menos que o atacante do Real Madrid, Eden Hazard, que você verá no chão a cada 22 minutos.

Ele é seguido pelos jogadores Gonçalo Guedes (Valencia) e Nabil Fekir (Real Betis), com uma média de uma falta a cada 22,1 e 22,7 minutos, respectivamente, enquanto Filippo Falco, Roland Sallai, Ernesto Torregrossa e Felix Klaus terminam o Top 10.