Os jovens que serão observados pelo Real Madrid na final da Libertadores

Uma nova final da Copa Libertadores se aproxima e, como poderia ser de outra forma, o Real Madrid prestará uma atenção especial. Um duelo entre Palmeiras e Santos, dois times brasileiros. E a equipe merengue já mostrou no passado que não tira os olhos desse tipo de equipe. Vinicius -do Flamengo- e Rodrygo -do Santos- são exemplos disso.

Como 'AS' diz, quatro nomes estão sublinhados no final. O primeiro e mais importante é Kaio Jorge. O procurado atacante brasileiro do Santos já foi seguido no passado pelo Chelsea e pela Juventus e é um dos melhores de Cuca. Ele não é um 'killer', mas é a chave para o estilo de jogo do seu time.

Marcos Leonardo também se destaca em seu time. Com apenas 17 anos surpreendeu nas categorias inferiores e agora mostra sua boa relação com o gol rival. Esta adaptação ainda custa a ele, mas no clube há grandes esperanças depositadas no jogador.

Do lado do Palmeiras, estão de olho em Gabriel Verón e Gabriel Menino. O primeiro já soou para várias equipes europeias, enquanto o segundo já recebeu o chamado até de Tite para a Seleção Brasileira.

Puro talento em uma final entre times paulistas que acontecerá em um estádio único: o Maracanã. Será impossível perder um jogo como esse.

