Os livros que Borja Iglesias recomendou a Rafinha

O atacante do Betis, Borja Iglesias, recomenda três livros ao internacional brasileiro Rafinha Alcántara para que passem pelo confinamento devido ao coronavírus COVID-19, depois que o jogador de futebol do Celta de Vigo pediu algumas recomendações de seus seguidores por meio de suas redes sociais.

"Estou procurando leituras interessantes. Livros de psicologia, biografias, poesia... Nada de romance. Alguma recomendação? Agradeço antecipadamente", escreveu Rafinha, que recebeu conselhos, incluindo o do Community Manager do Celta e o do jogador de futebol Borja Iglesias.

O chefe das redes sociais do clube galego o aconselhou 'Como siempre, lo de siempre', da escritora de Vigo Lucía Taboada, seguidora fiel da equipe de sua cidade.

"Este livro não deve faltar na biblioteca de um celtista", respondeu o gerente da comunidade celestial, pouco antes de a escritora entrar em "cena" para lembrar Rafinha que em seu trabalho ela também escreve sobre seu pai Mazinho. Porque em 'Como siempre, lo de siempre', Taboada fala sobre o time de sua vida, mas também sobre a geração que ficou viciada no futebol nos anos 90.

Mas, sem dúvida, a recomendação que mais chamou a atenção foi a do jogador de futebol Borja Iglesias, com um passado celeste. O atacante do Betis recomenda três leituras: 'Memoirs, Lamar Odom', 'Mental: Bad Behavior, Ugly Truths and the Beautiful Game', de Jermaine Pennant; e 'Legado: 15 lições em liderança', de James Kerr.

No primeiro, o ex-companheiro de equipe de Kobe Bryant e Pau Gasol no Los Angeles Lakers relata sua jornada no mundo do basquete, mas também revela seu vício em drogas e suas trapaças para evitar cair no anti-doping.

O jogador de futebol Pennant que, como Borja Iglesias, usava a camisa do Zaragoza, também fala do seu lado sombrio em seu livro. Sua brilhante ascensão à Premier League, seu tempo na história como Arsenal ou Liverpool, ou seus excessos são um bom aviso para os mais jovens.

Em 'Legado: 15 lições em liderança', James Kerr investiga o coração dos lendários do All Blacks da Nova Zelândia. O escritor conviveu com os jogadores da equipe que admira e, a partir dessa intimidade, surgiu o trabalho que hoje inspira centenas de executivos, empreendedores e atletas, como Borja Iglesias.