Os maiores artilheiros da Seleção Brasileira no séc. XXI

A seleção brasileira foi campeã do mundo no começo do século XXI e chegou a reunir quatro "melhores do mundo" em uma só ocasião, mas é outro nome que se destaca até aqui nos números do século. Neymar, com 61 gols, é disparado o nome que mais marcou pelo Brasil desde 2001.

Dono de apenas um título oficial pela seleção principal, a Copa das Confederações de 2013, o atacante de Santos, Barcelona e PSG já balançou a rede em 61 oportunidades, quase o dobro de Kaká, segundo colocado no top 10 do período.

Eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, em 2007, o ex-meio-campista soma 31 bolas na rede pelo Brasil, superando em um tento tanto Ronaldo quanto Robinho, outro nome que se destacou na primeira década do século.

A lista segue com goleadores de sucesso pelo país, como Luis Fabiano e Adriano. Da nova geração, Gabriel Jesus e Philippe Coutinho já conseguiram entrar no top-10.

Brasil: os maiores goleadores de 2001 até hoje

1º - Neymar: 61 gols

2º - Kaká: 31 gols

3º - Ronaldo: 30 gols

3º (empatado) – Robinho: 30 gols

5º - Adriano: 29 gols

6º - Luis Fabiano: 28 gols

7º - Ronaldinho Gaúcho: 27 gols

8º - Gabriel Jesus: 18 gols

8º (empatado) - Fred: 18 gols

10º - Philippe Coutinho: 17 gols