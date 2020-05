Os maiores artilheiros do Corinthians no século 21

O Corinthians tem nas suas categorias de base e em artilheiros de grandes temporadas a essência para a lista dos maiores goleadores do clube no século 21. A liderança da relação, por sinal, pertence ao então jovem Dentinho, que viveu da Série B de 2008 ao Brasileiro de 2011 no clube.

Dono de 55 gols pelo Timão, o jogador estreou no profissional em 2007, ainda sob o nome de Bruno Bonfim. Depois de voltar ao apelido que marcou sua carreira nas categorias de base, deixou o time para ir ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e não foi superado.

Além dele, outros nomes criados no clube que aparecem na lista são o atacante Gil, terceiro colocado com 53 gols, e o centroavante Jô, sétimo com 43 gols. Todos fizeram parte de campanhas vitoriosas da equipe em títulos estaduais e nacionais.

Quem chegou mais perto de destronar Dentinho, porém, foi o atacante Paolo Guerrero. O peruano marcou 54 vezes e encostou em Dentinho após anotar três gols diante do Danubio, em partida válida pela Libertadores de 2015, no mês de abril daquele ano.

Uma série de acontecimentos, como uma infecção por dengue, imbróglio por renovação e sua ida para a Copa América, porém, impediram que o autor do gol do título do Mundial de 2012 ultrapassasse a cria alvinegra.

Dentre os listados, o mais recente é o meia Jadson, autor de 50 gols nos cinco anos em que defendeu o Corinthians. O armador também teve boas chances de assumir o topo, mas marcou apenas um gol no ano passado e acabou dispensado no começo da atual temporada.

Veja o top 10 de artilheiros do Corinthians neste século:

1 – Dentinho - 55 gols

2 – Paolo Guerrero - 54 gols

3 – Gil - 53 gols

4 – Liedson - 50 gols

4 – Jadson - 50 gols

6 – Tevez - 46 gols

7 – Jô - 43 gols

8 – Chicão - 42 gols

9 – Elias - 41 gols

10 – Deivid - 37 gols