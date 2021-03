O Wanda Metropolitano será o palco de mais um eletrizante derby de Madrid. Atlético e Real se enfrentam nesse domingo em um dos clássicos mais determinantes na briga pelo título.

Em meio a expectativa pela partida, BeSoccer Pro resolveu elaborar uma lista com os maiores artilheiros do derby madrilenho no século XXI. E um nome se destaca: Cristiano Ronaldo.

O luso, com 22 gols marcados, é o maior artilheiro do clássico no século XXI. Uma marca que atingiu em 31 jogos com a camisa 'merengue'.

O segundo no ranking é Ronaldo Fenômeno. O brasileiro disputou sete clássicos e marcou sete gols. Perdeu alguns deles por diferentes motivos, mas demonstrou a sua precisão sempre que pôde.

Quem completa o pódio é Raúl González, outro atacante madridista. O lendário atacante espanhol balançou a redes seis vezes em 16 partidas oficiais contra o Atlético.

Do lado 'colchonero' o maior goleador do século continua em atividade, mas agora veste a camisa azulgrana do Barcelona. Antoine Griezmann marcou seis gols em 20 partidas. Mesmo número de Sergio Ramos em 43 confrontos.

Mais atrás estão nomes como Karim Benzema ou Gonzalo Higuaín (cinco), Mesut Özil, Diego Forlán e Diego Costa (com quatro).