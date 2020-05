Os maiores artilheiros do Fluminense do séc. XXI

O Fluminense do século 21 viveu tempos gloriosos, com duas conquistas de Campeonato Brasileiro e uma inédita final de Copa Libertadores da América. Bem por isso, tem mais da metade do seu top 10 de artilheiros com atletas que atuaram entre 2008 e 2012 pelo Tricolor.



O líder, como é bastante lógico, é o centroavante Fred. Artilheiro da equipe nos dois títulos brasileiros, desempenho que lhe rendeu a titularidade na Copa do Mundo de 2014, pela seleção brasileira, o camisa 9 conseguiu balançar as redes adversárias em 172 oportunidades.



O número absurdo é mais do que a soma de outros três atletas importantes nas conquistas do Flu. Darío Conca, terceiro com 55, Thiago Neves, oitavo com 44, e Rafael Sóbis, nono com 42, estão no top 10.

Aparecem na lista também nomes de destaque especfício em uma ou duas temporadas. É o caso de Magno Alves, excelente no começo do século, que chegou a anotar 39 gols na temporada 2002. Ele ainda retornou ao clube recentemente para incrementar seus números.



Outro que se encaixa na descrição é Washington, o matador da equipe finalista da Libertadores em 2008. O Coração Valente emplacou 45 gols, posicionando-se na sétima colocação.



Veja abaixo o top 10 de artilheiros do Fluminense no século 21



1 - Fred - 172 gols

2 - Magno Alves - 63 gols

3 - Conca - 55 gols

4 - Tuta - 51 gols

5 - Romário - 48 gols

6 - Cícero - 47 gols

7 - Washington - 45 gols

8 - Thiago Neves - 44 gols

9 - Rafael Sóbis - 42 gols

10 - Marcos Júnior - 36 gols