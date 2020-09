Os mais variados elogios para a estreia de Trincão

Um dos jogadores mais destacados na vitória do Barcelona por 3 a 1 diante do Nàstic de Tarragona no primeiro compromisso da pré-temporada foir Francisco Trincão, uma das novidades de Koeman.

Ao final da partida, o treinado elogiou o jovem luso. A imprensa espanhola também ficou impressionada com o desempenho do ex-Braga.

"Gostei muito do seu posicionamento, entrando por dentro e outras por fora. Tem qualidade e deve se adaptar a velocidade e ao ritmo do jogo. É uma grande contratação", disse Koeman após a partida.

Confira a reação dos principais jornais esportivos da Espanha:

Sport

"Trincão foi um dos protagonistas do Barcelona na segunda parte. O extremo português entrou ao intervalo e realizou a sua estreia com a camisa do FC Barcelona no primeiro jogo amistoso da pré-temporada. O português se mostrou muito ativo na ala direita do ataque, com várias jogadas individuais que revelaram vários pormenores de qualidade. Não foi em apenas uma vez, mas várias em que fez o rolinho no adversário e saiu bem do lance."

Mundo Deportivo

"A primeira pérola de Trincão como blaugrana foi uma assistência magistral por alto que Konrad mandou para o gol, mas o ala estava impedido, pelo menos foi isso que assinalou o assistente. Bons minutos do português na sua estreia, com pormenores técnicos e muita precisão nos passes longos."



Marca

"Trincão foi o jogador que mais se destacou na segunda parte, com uma boa estreia pelo Barcelona. Nélson Semedo, Trincão e Konrad deram muita velocidade a equipe a partir das alas. O português [Trincão] deixou boas sensações na sua primeira partida, ultrapassando com facilidade os seus adversários e com detalhes de qualidade. A nova contratação pede um lugar na equipe de Koeman."