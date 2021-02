Os melhores movimentos do último dia do mercado: Todibo, Jesé, Khedira...

Com a crise do coronavírus pesando na economia de todos os clubes do mundo, o mercado de inverno fechou nas grandes ligas sem grandes contratações ou movimentos milionários, embora isso não signifique que o dia não tenha sido vivido com tensão.

Muitas são as incorporações encerradas neste último dia da janela de transferência, embora algumas delas se destaquem das restantes devido ao tamanho dos clubes ou dos jogadores de futebol nelas envolvidos.

Um dos movimentos mais notórios foi aquele que, de forma dupla, envolveu Jean-Clair Todibo, um jogador de futebol do Barcelona. Primeiro, a equipa catalã chegou a um acordo com o Benfica para finalizar o empréstimo do francês em Lisboa.

Em seguida, a equipe comandada por Ronald Koeman novamente entregou o ex-Toulouse ao Nice, de modo que Todibo retorna à Ligue 1, na qual espera brilhar como fazia há pouco mais de dois anos.

Por outro lado, um dos grandes movimentos do último dia do mercado da bola foi a chegada de Jesé Rodríguez à UD Las Palmas. O ex-Real Madrid e PSG estava sem time e nos últimos dias postou alguns vídeos em suas redes sociais para tentar encontrar um clube.

A oportunidade chegou a Jesé novamente na UD Las Palmas. A equipe canariana apostou alto com sua decisão, embora a diretoria confie que o atacante esteja totalmente focado no futebol.

Outra equipe que tem feito uma aposta forte e acertada é o Hertha Berlin, que garantiu os serviços de Sami Khedira. O alemão, que está comprometido há apenas meio ano, vai arrecadar dois milhões de euros daqui até o final da temporada.

Os holofotes também foram apontados para Anfield nesta segunda-feira, com o Liverpool inesperadamente chamando a atenção após o que foi dito nos últimos dias ao conseguir reforçar sua defesa com Ben Davies e Ozan Kabak, este último por empréstimo de um Schalke 04 que contratou os serviços de outro dos pesos-pesados ​​deste mercado: Shkodran Mustafi.

A todos eles se somam nomes como Idrissi, Olaza ou Zirkzee, que também tiveram seu minuto de glória em um fechamento de mercado que foi vivido com uma tensão diferente e própria.