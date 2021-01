Os melhores tridentes da Europa estão no Lyon e na Inter

Os trios 'BBC' e o 'MSN' há muito se desintegraram. A doce lembrança de dois sonhos interrompidos permanece. Jogadores que balançaram as redes rivais e deram trabalho às defesas rivais e criaram um sulco memorável. Agora é difícil encontrar associações desse calibre. No dia de hoje, o ProFootballDB localizou os tridentes que mais fizeram gols nas grandes ligas europeias.

Para isso, tomamos como referência os trios que não precisam formar uma ataque com três, mas são habituais em suas equipes e ocupam posições ofensivas. Além disso, acrescentamos o filtro de que cada um deles tenha alcançado pelo menos cinco gols para não obter resultados enganosos. E encontramos na liderança três dos grandes protagonistas da ressurreição do Olympique de Lyon: Memphis Depay, Toko Ekambi e Tino Kadewere, e a dinamite de Antonio Conte na Inter de Milão.

O tridente de Rudi García acumula 26 gols nesta temporada. Quem comanda é o sonho do Barcelona, ​​com dez gols. O ex-Villarreal tem nove, e o zimbabuense tem sete. É por isso que ambos estão no topo da tabela de artilheiros da Ligue 1.

Depois de ter sido eliminado da Champions depois de 24 anos, o Olympique de Lyon está se refazendo em grande estilo; eles são líderes na França, com uma vantagem de três pontos sobre PSG e Lille e com apenas uma derrota em 18 jogos. Este tridente é o grande culpado, pois atingiu 70,27% dos objetivos da equipe.

O tridente da Inter é igualmente brutal; Seus 26 gols têm Lukaku (12), Lautaro Martínez (9) e Achraf Hakimi (5) como protagonistas. A dupla dinamite formada pelo belga e pelo argentino já era conhecida, mas a eles se juntou o ex-jogador do Real Madrid, que acrescenta o mérito de ser zagueiro, embora se trate de um lateral com total liberdade para entrar no ataque.

Fechando o pódio, e colocando na mesa um terceiro grande campeonato e 24 gols pelo Liverpool, aparecem Salah (13), Mané (6) e Diogo Jota (5). Embora o que aparece na quarta posição seja o mais harmonioso e equilibrado de todos: estamos falando daquele que Mkhitaryan, Dzeko e Veretout formam na Roma, já que o armênio tem oito gols, somando a sete de cada um dos seus companheiros.

Outra nota curiosa é que entre os dez melhores tridentes não há representante da Bundesliga (no Bayern há uma distância brutal entre Lewandowski, que tem 19, e todos os outros). E apenas o Atlético de Madrid representa a LaLiga graças aos 20 gols gerados entre Luis Suárez (9), Marcos Llorente (6) e João Félix (5).

Além disso, nesse 'Top 10', metade dos tridentes joga na Ligue 1, apesar do PSG não estar representado: Lyon, Monaco, Lille, Lens e Brest.